Ига Швёнтек поделилась фото с Алькарасом с церемонии чествования Надаля на «Ролан Гаррос»

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек в социальных сетях поделилась фото с четырёхкратным победителем мэйджоров испанцем Карлосом Алькарасом с церемонии чествования 14-кратного чемпиона «Ролан Гаррос» Рафаэля Надаля.

Фото: Из личного архива Иги Швёнтек

Также Ига выложила фото с салфетками, которые взяла с собой на церемонию.

Фото: Из личного архива Иги Швёнтек

«Твоё наследие будет жить вечно», — подписала снимки Швёнтек.

Рафаэль Надаль является рекордсменом по количеству побед на Открытом чемпионате Франции. Всего за свою карьеру Надаль выиграл 92 титула, в том числе 22 раза побеждал на турнирах «Большого шлема». Он дважды становился олимпийским чемпионом, победив в одиночном и парном разрядах Олимпийских игр в Пекине-2008 и в Рио-де-Жанейро-2016.