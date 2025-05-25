Томаш Махач снялся по ходу матча с Алисом в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025
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21-я ракетка мира чешский теннисист Томаш Махач не смог доиграть матч первого круга «Ролан Гаррос» — 2025. На старте турнира он снялся с поединка против 50-й ракетки мира француза Кентена Алиса. Встреча завершилась при счёте 7:6, 4:1 в пользу Алиса.
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
25 мая 2025, воскресенье. 21:40 МСК
21
Томаш Махач
Т. Махач
Окончен
0 : 3
Rt
|1
|2
|3
|4
|5
|
|1
|
|4
50
Кентен Алис
К. Алис
Встреча теннисистов продлилась 1 час и 9 минуту. В её рамках Махач пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух заработанных. На счету Алиса восемь эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из двух.
Во втором круге Открытого чемпионата соперником Кентена Алиса станет победителя матча Миомир Кецманович (Сербия) — Себастьян Баэс (Аргентина).
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