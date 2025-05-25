Томаш Махач снялся по ходу матча с Алисом в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025

21-я ракетка мира чешский теннисист Томаш Махач не смог доиграть матч первого круга «Ролан Гаррос» — 2025. На старте турнира он снялся с поединка против 50-й ракетки мира француза Кентена Алиса. Встреча завершилась при счёте 7:6, 4:1 в пользу Алиса.

Встреча теннисистов продлилась 1 час и 9 минуту. В её рамках Махач пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух заработанных. На счету Алиса восемь эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из двух.

Во втором круге Открытого чемпионата соперником Кентена Алиса станет победителя матча Миомир Кецманович (Сербия) — Себастьян Баэс (Аргентина).