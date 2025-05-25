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Томаш Махач — Кентен Алис, результат матча 25 мая 2025, счет 0:1, 1-й круг Ролан Гаррос

Томаш Махач снялся по ходу матча с Алисом в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025
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21-я ракетка мира чешский теннисист Томаш Махач не смог доиграть матч первого круга «Ролан Гаррос» — 2025. На старте турнира он снялся с поединка против 50-й ракетки мира француза Кентена Алиса. Встреча завершилась при счёте 7:6, 4:1 в пользу Алиса.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
25 мая 2025, воскресенье. 21:40 МСК
Томаш Махач
21
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач
Окончен
0 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
6 4 		1
7 7 		4
             
Кентен Алис
50
Франция
Кентен Алис
К. Алис

Встреча теннисистов продлилась 1 час и 9 минуту. В её рамках Махач пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух заработанных. На счету Алиса восемь эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из двух.

Во втором круге Открытого чемпионата соперником Кентена Алиса станет победителя матча Миомир Кецманович (Сербия) — Себастьян Баэс (Аргентина).

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