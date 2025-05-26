Даниил Медведев: у многих игроков ближе к 30 уровень падает, потом они его возвращают

Чемпион US Open — 2021, 11-й номер рейтинга ATP российский теннисист Даниил Медведев высказался об уровне молодых игроков, которые находятся выше него в мировом рейтинге.

— Выше вас в рейтинге игроки моложе вас, такого давно не было. Как смотрите на это?

— Можно по-разному подходить к этому вопросу. Рафа, Роджер, Новак и Энди и после 30 были в прайме, завоёвывали «Шлемы». Если не брать их, то у многих игроков ближе к 30 уровень падает, а потом они, возможно, его возвращают. Можно привести много примеров. В нашем поколении не было таких, как Рафа, Роджер и Новак. Может, мы просто становимся старше и возраст физически нас настигает. А может, что-то ещё. А может, и нет. Например, Лоренцо очень молод, но ему же не 20 лет. Он просто смог поймать ритм и поднимается в рейтинге. То же самое с де Минором, ему же 25? Да, он моложе, но это не юный перспективный парень, который внезапно начинает штурмовать рейтинг, — сказал Медведев на пресс-конференции.