«Верю в свои возможности». Риндеркнеш — о встрече с Синнером на «Ролан Гаррос» — 2025

72-я ракетка мира французский теннисист Артур Риндеркнеш высказался о предстоящем матче с трёхкратным победителем турниров «Большого шлема», лидером мирового рейтинга ATP итальянцем Янником Синнером. Встреча теннисистов пройдёт в рамках первого круга «Ролан Гаррос» — 2025.

«Чувствую себя очень хорошо. Я женился едва ли неделю назад, так что сейчас в моей жизни прекрасный этап. Некоторые люди говорят, что лучше сыграть с Синнером в первом круге, чем в финале. Я бы хотел встретиться с ним и в финале. Очень уважаю Янника. Мне удалось победить его один раз. Он отличный игрок. Я хочу наслаждаться игрой на корте, и я отдам всё, что у меня есть. Верю в свои возможности», — сказал Риндеркнеш на пресс-конференции.