Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Верю в свои возможности». Риндеркнеш — о встрече с Синнером на «Ролан Гаррос» — 2025

«Верю в свои возможности». Риндеркнеш — о встрече с Синнером на «Ролан Гаррос» — 2025
Комментарии

72-я ракетка мира французский теннисист Артур Риндеркнеш высказался о предстоящем матче с трёхкратным победителем турниров «Большого шлема», лидером мирового рейтинга ATP итальянцем Янником Синнером. Встреча теннисистов пройдёт в рамках первого круга «Ролан Гаррос» — 2025.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
26 мая 2025, понедельник. 21:15 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Артур Риндеркнеш
72
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш

«Чувствую себя очень хорошо. Я женился едва ли неделю назад, так что сейчас в моей жизни прекрасный этап. Некоторые люди говорят, что лучше сыграть с Синнером в первом круге, чем в финале. Я бы хотел встретиться с ним и в финале. Очень уважаю Янника. Мне удалось победить его один раз. Он отличный игрок. Я хочу наслаждаться игрой на корте, и я отдам всё, что у меня есть. Верю в свои возможности», — сказал Риндеркнеш на пресс-конференции.

Материалы по теме
«Случайный итальянец». Синнера жутко затравили на родине за «неправильное» происхождение
«Случайный итальянец». Синнера жутко затравили на родине за «неправильное» происхождение
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android