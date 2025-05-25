«Верю в свои возможности». Риндеркнеш — о встрече с Синнером на «Ролан Гаррос» — 2025
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72-я ракетка мира французский теннисист Артур Риндеркнеш высказался о предстоящем матче с трёхкратным победителем турниров «Большого шлема», лидером мирового рейтинга ATP итальянцем Янником Синнером. Встреча теннисистов пройдёт в рамках первого круга «Ролан Гаррос» — 2025.
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
26 мая 2025, понедельник. 21:15 МСК
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Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
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Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
«Чувствую себя очень хорошо. Я женился едва ли неделю назад, так что сейчас в моей жизни прекрасный этап. Некоторые люди говорят, что лучше сыграть с Синнером в первом круге, чем в финале. Я бы хотел встретиться с ним и в финале. Очень уважаю Янника. Мне удалось победить его один раз. Он отличный игрок. Я хочу наслаждаться игрой на корте, и я отдам всё, что у меня есть. Верю в свои возможности», — сказал Риндеркнеш на пресс-конференции.
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