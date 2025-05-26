Медведев: на харде я далёк от того Даниила, которым был. На грунте я лучше, чем был раньше

Чемпион US Open — 2021, 11-й номер рейтинга ATP российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что на харде он сейчас далёк от того Даниила, который выигрывал «Большой шлем», но на грунте лучше, чем раньше.

— Сравните себя нынешнего, который уже какое-то время находится за пределами топ-10, с тем Даниилом, который был первым номером рейтинга и выигрывал «Большой шлем». Сейчас вы встречаетесь с другими игроками.

— Тяжело сказать, потому что сейчас мы играем на грунте, а мне кажется, на грунте я показываю лучший уровень в жизни. Даже если учитывать титул в Риме, там многое сошлось как нужно. Но если говорить об ощущениях, о движении и об игре, мне кажется, я сейчас провожу свой лучший грунтовый сезон. Так что тяжело ответить на этот вопрос. Легче ответить о харде, там я далёк от того Даниила, которым был. А на грунте я лучше, чем был раньше. Это хорошо для «Ролан Гаррос», потому что я постараюсь показать это.

— Насколько вас беспокоит, что на харде вы далеки от того Даниила, что был раньше?

— Сейчас — нисколько, мы же не на харде сейчас играем. Когда играли на харде, немного беспокоило, потому что я злюсь, когда проигрываю. Иногда злюсь, иногда грущу или просто недоволен. На грунте я доволен своей игрой. Недоволен результатами, но я уступал игрокам, которые великолепно выступают на грунте. Их тяжело одолеть. Я проиграл Касперу, он выиграл турнир, проиграл Лоренцо, он сейчас действует невероятно. Так что сейчас беспокойства нет. И мне кажется, что моя игра на грунте сейчас в дальнейшем поможет мне вернуться на прежний уровень на харде. Но это мы узнаем только в США, — сказал Медведев на пресс-конференции.