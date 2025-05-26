«Обещаю в следующий раз без драмы». Потапова — о победе в первом круге «Ролан Гаррос»

36-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова прокомментировала выход во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2025. На старте соревнований она обыграла 29-ю ракетку мира из Чехии Линду Носкову со счётом 5:7, 6:1, 7:5.

«Обещаю в следующий раз без драмы. Всем спасибо за поддержку! Двигаемся дальше! Домой отдыхать, завтра я в роли болельщика», — написала Потапова на своей странице в социальных сетях.

Далее Анастасия Потапова встретится с победительницей матча Тамара Корпач (Германия) — Юлия Стародубцева (Украина).

«Ролан Гаррос» — 2025 проходит с 25 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.