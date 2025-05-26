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«Обещаю в следующий раз без драмы». Потапова — о победе в первом круге «Ролан Гаррос»

«Обещаю в следующий раз без драмы». Потапова — о победе в первом круге «Ролан Гаррос»
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36-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова прокомментировала выход во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2025. На старте соревнований она обыграла 29-ю ракетку мира из Чехии Линду Носкову со счётом 5:7, 6:1, 7:5.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
25 мая 2025, воскресенье. 20:40 МСК
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 7
7 		1 5
         
Линда Носкова
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова

«Обещаю в следующий раз без драмы. Всем спасибо за поддержку! Двигаемся дальше! Домой отдыхать, завтра я в роли болельщика», — написала Потапова на своей странице в социальных сетях.

Далее Анастасия Потапова встретится с победительницей матча Тамара Корпач (Германия) — Юлия Стародубцева (Украина).

«Ролан Гаррос» — 2025 проходит с 25 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.

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