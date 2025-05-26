Чемпион US Open — 2021, 11-й номер рейтинга ATP российский теннисист Даниил Медведев ответил, насколько экстремальные условия на грунтовых турнирах.

— Насколько условия на грунтовых турнирах экстремальные, когда в один день условия могут быть одни, а в другой – совершенно другие?

— Все турниры могут быть экстремальными, но грунт и трава — в большей степени, потому что это натуральное покрытие. Даже на Уимблдоне на одном корте трава может быть более вытоптана, на грунтовых турнирах – так же. Рим – отличный пример, там на каждом корте по-разному, особенно Грэндстэнд. Там так же, как в Мадриде, а остальные корты совершенно другие. Это странно. Так что не назову грунт самым сложным в плане изменений. Хард всегда одинаковый – день, ночь, солнце, это хард, он особо не меняется. На «Ролан Гаррос» может быть тяжело, вечером тут бывает холодно, когда сложно сделать виннерс, если ты не Карлос или Янник. А бывает, играешь в солнечный день, когда мяч прыгает и его тяжело контролировать. Надо адаптироваться, — сказал Медведев на пресс-конференции.