«Его след останется здесь навсегда». Федерер — о чествовании Надаля на «Ролан Гаррос»

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер высказался о церемонии чествования легендарного испанца Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос».

«Удивительно, как он доминировал здесь. Счастлив, что его след останется здесь навсегда. Думаю, это многое значит для Рафы. Большая честь, что у меня был шанс сыграть против Рафы на этом корте. Он гигант игры. Думаю, хорошо, что мы с Новаком и Энди здесь. Все эти ребята были вокруг меня, когда я завершал карьеру. Я выражаю уважение к Рафе, его семье и его команде. Мы так долго и упорно играли друг против друга, что я не собирался пропустить этот вечер», — сказал Федерер в эфире канала TNT.

Рафаэль Надаль является рекордсменом по количеству побед на Открытом чемпионате Франции. Всего за свою карьеру Надаль выиграл 92 титула, в том числе 22 раза побеждал на турнирах «Большого шлема».