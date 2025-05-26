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Ольховский: Мирра Андреева может дойти до полуфинала «Ролан Гаррос»

Ольховский: Мирра Андреева может дойти до полуфинала «Ролан Гаррос»
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Бывший советский теннисист Андрей Ольховский назвал шестую ракетку мира российскую теннисистку Мирру Андрееву одним из фаворитов «Ролан Гаррос» — 2025.

«Я считаю, что Мирре досталась хорошая сетка. Не думаю, что у неё возникнут какие-то проблемы в первых кругах. Она играет очень зрело и стабильно, так что я считаю, что Мирра может дойти до полуфинала», — сказал Ольховский в интервью ТАСС.

В первом круге «Ролан Гаррос» Мирра Андреева встретится с Кристиной Букшей из Испании. Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.

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