«Мы все плачем». Беккер — о церемонии чествования Надаля на «Ролан Гаррос»

Шестикратный чемпион турниров серии «Большого шлема» немец Борис Беккер высказался о церемонии чествования легендарного испанца Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос» — 2025.

«Мы все плачем», — написал Беккер на своей странице в социальных сетях.

На корте Филиппа Шатрье, который является центральным во время проведения «Ролан Гаррос», навсегда останется след 14-кратного чемпиона турнира Рафаэля Надаля.

Надаль является рекордсменом по количеству побед на Открытом чемпионате Франции. Всего за свою карьеру Надаль выиграл 92 титула, в том числе 22 раза побеждал на турнирах «Большого шлема». Он дважды становился олимпийским чемпионом, победив в одиночном и парном разрядах Олимпийских игр в Пекине-2008 и в Рио-де-Жанейро-2016.