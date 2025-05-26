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Бен Шелтон — Лоренцо Сонего, результат матча 26 мая, счёт 3:2, первый круг Ролан Гаррос в Париже

Бен Шелтон обыграл Лоренцо Сонего в пяти сетах и вышел во второй круг «Ролан Гаррос»
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13-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон обыграл 44-ю ракетку рейтинга итальянского спортсмена Лоренцо Сонего в первом круге «Ролан Гаррос» со счётом 6:4, 4:6, 3:6, 6:2, 6:3.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
25 мая 2025, воскресенье. 21:35 МСК
Бен Шелтон
13
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		4 3 6 6
4 		6 6 2 3
             
Лоренцо Сонего
44
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего

Матч продолжался 3 часа 32 минуты. На счету Шелтона 15 эйсов, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми. Его соперник сделал три подачи навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10.

В следующем круге грунтового турнира американец встретится с Юго Гастоном или с Юго Бланше.

Напомним, «Ролан Гаррос» проходит в Париже (Франция) с 25 мая по восьмое июня. Призовой фонд турнира составляет € 56 352 000.

Календарь «Ролан Гаррос»
Турнирная сетка «Ролан Гаррос»
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