Бен Шелтон обыграл Лоренцо Сонего в пяти сетах и вышел во второй круг «Ролан Гаррос»
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13-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон обыграл 44-ю ракетку рейтинга итальянского спортсмена Лоренцо Сонего в первом круге «Ролан Гаррос» со счётом 6:4, 4:6, 3:6, 6:2, 6:3.
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
25 мая 2025, воскресенье. 21:35 МСК
13
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
3 : 2
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|4
|3
|6
|6
|
|6
|6
|2
|3
44
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
Матч продолжался 3 часа 32 минуты. На счету Шелтона 15 эйсов, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми. Его соперник сделал три подачи навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10.
В следующем круге грунтового турнира американец встретится с Юго Гастоном или с Юго Бланше.
Напомним, «Ролан Гаррос» проходит в Париже (Франция) с 25 мая по восьмое июня. Призовой фонд турнира составляет € 56 352 000.
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