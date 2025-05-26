Бен Шелтон обыграл Лоренцо Сонего в пяти сетах и вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

13-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон обыграл 44-ю ракетку рейтинга итальянского спортсмена Лоренцо Сонего в первом круге «Ролан Гаррос» со счётом 6:4, 4:6, 3:6, 6:2, 6:3.

Матч продолжался 3 часа 32 минуты. На счету Шелтона 15 эйсов, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми. Его соперник сделал три подачи навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10.

В следующем круге грунтового турнира американец встретится с Юго Гастоном или с Юго Бланше.

Напомним, «Ролан Гаррос» проходит в Париже (Франция) с 25 мая по восьмое июня. Призовой фонд турнира составляет € 56 352 000.