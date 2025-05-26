«Ролан Гаррос» — 2025, мужчины, одиночный разряд: результаты матчей 25 мая

25 мая в Париже (Франция) стартовал «Ролан Гаррос» — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей первого игрового дня Открытого чемпионата Франции.
Теннис. «Ролан Гаррос» — 2025. Первый круг, мужчины. Результаты матчей 25 мая:
Камиль Майхшак (Польша) — Хамад Меджедович (Сербия) — 3:6, 3:6, 6:7
Мартон Фучович (Венгрия) — Тристан Скуклейт (Австралия) — 6:4, 6:2, 6:2
Мариано Навоне (Аргентина) — Брэндон Накашима (США) — 7:6, 4:6, 6:1, 6:2
Эльмер Мёллер (Дания) — Томми Пол (США) — 7:6, 2:6, 3:6, 1:6
Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — Зизу Бергс (Бельгия) — 4:6, 6:3, 7:6, 6:4
Райли Опелка (США) — Ринки Хидзиката (Австралия) — 1:6, 6:3, 7:5, 7:6
Пабло Карреньо-Буста (Испания) — Франсиско Комесанья (Аргентина) — 6:2, 7:6, 7:5
Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — 6:3, 4:6, 3:6, 5:7
Вит Коприва (Чехия) — Тьяго Монтейро (Бразилия) — 6:4, 6:3, 4:6, 6:7, 6:1
Лоренцо Музетти (Италия) — Янник Ханфман (Германия) — 7:5, 6:2, 6:0
Алекс Михельсен (США) — Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина) — 3:6, 2:6, 4:6
Валентен Руае (Франция) — Даниэль-Элаи Галан (Колумбия) — 6:7, 3:6, 6:3, 7:6, 5:7
Фрэнсис Тиафо (США) — Роман Сафиуллин (Россия) — 6:4, 7:5, 6:4
Фабиан Марожан (Венгрия) — Лука Нарди (Италия) — 6:2, 6:3, 7:6
Беньямин Хассан (Ливан) — Маттео Джиганте (Италия) — 4:6, 2:6, 0:6
Эмилио Нава (США) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — 6:2, 7:5, 7:5
Дженсон Бруксби (США) — Хайме Фариа (Португалия) — 6:1, 3:6, 6:3, 6:2
Бен Шелтон (США) — Лоренцо Сонего (Италия) — 6:4, 4:6, 3:6, 6:2, 6:3
Томаш Махач (Чехия) — Кентен Алиc (Франция) — 6:7, 1:4. (Rt)
Кириян Жаке (Франция) – Нуну Боржеш (Португалия) – 6:3, 7:6, 4:6, 3:6, 3:6