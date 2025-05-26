Рафаэль Надаль ответил на вопрос, хочет ли он, чтобы сын пошёл по его стопам

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль ответил на вопрос о будущем своего сына.

— Ты знаешь как никто другой, какие жертвы требует путь к вершине в спорте и как трудно там удержаться… Хотел бы ты, чтобы твой сын стал теннисистом или вообще профессиональным спортсменом?

— Если мой сын завершит теннисную карьеру так, как это сделал я, то, конечно, да. Потому что, как ты сказал, это жертвы и всё, от чего приходится отказываться, чтобы стать профессионалом… Я никогда не чувствовал, что приношу большие жертвы. Никогда не думал, что потерял часть жизни ради того, чтобы стать профессионалом. Я ничего, по сути, не потерял в юности из-за тенниса. Просто не мог делать всё то, что мои друзья делали по выходным. Но при этом делал всё, что хотел. Я этим жил.

Когда ты делаешь то, что хочешь, ты не жертвуешь. Ты просто работаешь. Стараешься изо всех сил. Но занимаешься тем, что тебе нравится. Если мой сын будет чувствовать то же самое — я его поддержу.

Хотя не думаю, что так будет. Но я поддержу его в любом выборе.

Самое главное, с моей точки зрения, — когда ты что-то делаешь, то не должен чувствовать, что теряешь слишком многое. Ведь если ты так себя чувствуешь, ты уже начинаешь с неправильного настроя. Это моё мнение, — сказал Надаль на пресс-конференции по поводу его чествования на «Ролан Гаррос».

Надаль с семьёй прибыл на «Ролан Гаррос» на церемонию чествования: