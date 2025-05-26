Рафаэль Надаль высказался об историческом соперничестве «Большой четвёрки»

14-кратный чемпион «Ролан Гаррос» испанец Рафаэль Надаль высказался о том, почему соперничество «Большой четвёрки» было таким напряжённым.

«Один из четверых всегда выигрывал турнир. Это никогда не позволяло нам расслабляться или давать передышку. Мы вывели цифры в истории тенниса на новый уровень.

Мы были тремя, четырьмя лучшими соперниками. В некотором смысле когда вас всего двое, вы можете потерять немного мотивации. Потому что другой начинает проигрывать или травмируется. Но здесь, когда вас четверо, у вас никогда этого не было. Ведь всегда один из вас выигрывал турнир. Это никогда не позволяло нам оставаться расслабленными или давать себе передышку с точки зрения интенсивности или решимости продолжать улучшать нашу игру. Так что, я думаю, мы сами показали себе путь, по которому нужно идти… Становиться всё лучше и лучше. И мы достигли своих мечтаний, вероятно, из-за такого рода соперничества. Мы подняли цифры в истории тенниса на новый уровень. И это помогает следующим поколениям пытаться улучшить их. Я уверен, что это произойдёт.

То, что на корте со мной были три моих самых главных соперника, значило очень много. Я думаю, это было отличным посланием для мира. Что некоторые из самых сложных оппонентов, вероятно, в истории нашего спорта, способны быть хорошими коллегами, уважать друг друга, даже если вы пытаетесь победить их со всей своей силой. Это послание мы сделали людям. Мы показали новым поколениям. В каком-то смысле это наше наследие. Результаты есть. Но в то же время результаты — это всего лишь результаты. Всё остальное — это то, что остаётся после вас», — сказал Надаль на церемонии чествования на «Ролан Гаррос» после того, как к нему на корт вышли Новак Джокович, Роджер Федерер и Энди Маррей.

Надаль с семьёй прибыл на «Ролан Гаррос» на церемонию чествования: