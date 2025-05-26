Вероника Кудерметова — Виктория Томова: онлайн-трансляция первого круга «РГ» — 2025

Сегодня, 26 мая, продолжится «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде. В рамках второго игрового дня состоится матч 46-й ракетки мира россиянки Вероники Кудерметовой и болгарки Виктории Томовой, занимающей 64-ю строчку мирового рейтинга WTA.

Начало поединка запланировано на 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт личных встреч — 2-1 в пользу Томовой. Болгарская теннисистка победила на турнирах в Сучжоу-2018 (6:4, 3:0) и в Токио-2024 (7:6, 6:3). Кудерметова была сильнее в 2024 году в Сеуле (7:5, 6:3).

«Ролан Гаррос» пройдёт с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.