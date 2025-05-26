«Ролан Гаррос» — 2025, женщины, одиночный разряд: расписание второго игрового дня

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Сегодня, 26 мая, на грунтовых кортах Парижа (Франция) продолжается «Ролан Гаррос» — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей первого игрового дня Открытого чемпионата Франции.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2025. Первый круг, женщины. Частичное расписание 26 мая (время — мск):