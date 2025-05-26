«Ролан Гаррос» — 2025, женщины, одиночный разряд: расписание второго игрового дня
Сегодня, 26 мая, на грунтовых кортах Парижа (Франция) продолжается «Ролан Гаррос» — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей первого игрового дня Открытого чемпионата Франции.
Теннис. «Ролан Гаррос» — 2025. Первый круг, женщины. Частичное расписание 26 мая (время — мск):
- 12:00. Эмма Радукану (Великобритания) — Ван Синьюй (Китай)
- 12:00. Вероника Кудерметова (Россия) — Виктория Томова (Болгария)
- 12:00. Елена Рыбакина (Казахстан) — Хулия Риера (Аргентина)
- 13:00. Ребекка Шрамкова (Словакия) — Ига Швёнтек (Польша)
- 13:30. Маяр Шериф (Египет) — Людмила Самсонова (Россия)
- 14:30. Наоми Осака (Япония) — Паула Бадоса (Испания)
- 16:00. Дарья Касаткина (Австралия) — Катержина Синякова (Чехия)
- 17:30. Полина Кудерметова (Россия) — Елена Остапенко (Латвия)
- 17:30. Лючия Бронцетти (Италия) — Екатерина Александрова (Россия)
- 17:30. Мэдисон Киз (США) — Дарья Сэвилл (Австралия)
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