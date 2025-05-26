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Елена Рыбакина — Хулия Риера: где смотреть, во сколько матч первого круга «Ролан Гаррос»

Елена Рыбакина — Хулия Риера: где смотреть, во сколько матч первого круга «Ролан Гаррос»
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Сегодня, 26 мая, продолжается «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде. В рамках второго игрового дня состоится матч 11-й ракетки мира казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной и аргентинки Хулии Риеры, занимающей 202-ю строчку мирового рейтинга WTA. Начало поединка запланировано на 12:00 мск.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2025, понедельник. 12:00 МСК
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
         
Хулия Риера
Аргентина
Хулия Риера
Х. Риера

В России не предусмотрены официальные трансляции матчей Открытого чемпионата Франции. За всеми событиями игрового дня в Париже (Франция) можно следить в LIVE «Чемпионата».

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.

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