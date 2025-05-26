Ребекка Шрамкова — Ига Швёнтек: где смотреть, во сколько матч первого круга «Ролан Гаррос»
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Сегодня, 26 мая, продолжается «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде. В рамках второго игрового дня состоится матч 42-й ракетки мира словацкой теннисистки Ребекки Шрамковой и польки Иги Швёнтек, занимающей пятую строчку мирового рейтинга WTA. Начало поединка запланировано на 13:00 мск.
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2025, понедельник. 13:00 МСК
Ребекка Шрамкова
Р. Шрамкова
Не начался
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Ига Швёнтек
И. Швёнтек
В России не предусмотрены официальные трансляции матчей Открытого чемпионата Франции. За всеми событиями игрового дня в Париже (Франция) можно следить в LIVE «Чемпионата».
«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.
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