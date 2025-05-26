«Ролан Гаррос» — 2025, мужчины, одиночный разряд: расписание второго игрового дня

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Сегодня, 26 мая, на грунтовых кортах Парижа (Франция) пройдёт второй игровой день «Ролан Гаррос» — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей первого круга Открытого чемпионата Франции.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2025. Первый круг, мужчины. Частичное расписание 26 мая (время — мск):

12:00. Маккензи Макдональд (США) — Новак Джокович (Сербия);

12:00. Лучано Дардери (Италия) — Себастьян Корда (США);

12:00. Йосихито Нисиока (Япония) — Алексей Попырин (Австралия);

12:00. Каспер Рууд (Норвегия) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания);

13:30. Джулио Цеппьери (Италия) — Карлос Алькарас (Испания);

13:30. Пабло Льямас-Руис (Испания) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания);

14:00. Иржи Легечка (Чехия) — Джордан Томпсон (Австралия);

14:00. Даниэль Альтмайер (Германия) — Тейлор Фриц (США);

14:00. Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Стефанос Циципас (Греция);

14:00. Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Хольгер Руне (Норвегия);

15:00. Карен Хачанов (Россия) — Александр Вукич (Австралия);

15:00. Джейкоб Фирнли (Великобритания) — Стэн Вавринка (Швейцария);

17:00. Николас Харри (Чили) — Артюр Фис (Франция);

17:00. Кристофер О’Коннелл (Австралия) — Уго Умбер (Франция);

21:15. Янник Синнер (Италия) — Артур Риндеркнеш (Франция).