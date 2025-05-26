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Карлос Алькарас — Джуллио Цеппьери: где смотреть, во сколько матч первого круга «Ролан Гаррос»

Алькарас — Цеппьери: где смотреть, во сколько матч первого круга «Ролан Гаррос»
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Сегодня, 26 мая, продолжается «Ролан Гаррос» — 2025 в мужском одиночном разряде. В рамках второго игрового дня состоится матч второй ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса и итальянца Джуллио Цеппьери, занимающего 310-ю строчку мирового рейтинга АТР. Начало поединка запланировано на 13:30 мск.

В России трансляции мужского одиночного турнира Открытого чемпионата Франции осуществляет BB Tennis. За всеми событиями игрового дня в Париже (Франция) можно следить в LIVE «Чемпионата».

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале обыгравший немца Александра Зверева.

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