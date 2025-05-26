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Кто станет чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2025?

Кто станет чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2025?
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В воскресенье, 25 мая, на грунтовых кортах Парижа (Франция) стартовал Открытый чемпионат Франции. В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Кто станет чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2025?»

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.

Отметим, что Швёнтек выигрывала «Ролан Гаррос» четыре раза — в 2020, 2022, 2023 и 2024 годах. Из действующих теннисисток парижский «Шлем» также брали латвийка Елена Остапенко (2017) и представительница Чехии Барбора Крейчикова (2021).

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