Карен Хачанов — Александар Вукич: онлайн-трансляция 1-го круга «Ролан Гаррос» — 2025

Сегодня, 26 мая, продолжится розыгрыш «Ролан Гаррос» — 2025 в мужском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоится матч 24-й ракетки мира российского теннисиста Карена Хачанова и австралийца Александара Вукича, занимающего 80-ю строчку мирового рейтинга WTA.

Начало поединка запланировано на 15:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт личных встреч 2-1 в пользу Карена Хачанова. Последний раз теннисисты встречались в октября 2024 года в полуфинале хардового турнира в Алма-Ате (Казахстан), где Хачанов одержал победу со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 6:4.

«Ролан Гаррос» проводится с 25 мая по 8 июня. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас.