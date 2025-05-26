Карен Хачанов — Александар Вукич: онлайн-трансляция 1-го круга «Ролан Гаррос» — 2025
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Сегодня, 26 мая, продолжится розыгрыш «Ролан Гаррос» — 2025 в мужском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоится матч 24-й ракетки мира российского теннисиста Карена Хачанова и австралийца Александара Вукича, занимающего 80-ю строчку мирового рейтинга WTA.
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
26 мая 2025, понедельник. 15:45 МСК
24
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
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80
Александар Вукич
А. Вукич
Начало поединка запланировано на 15:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Счёт личных встреч 2-1 в пользу Карена Хачанова. Последний раз теннисисты встречались в октября 2024 года в полуфинале хардового турнира в Алма-Ате (Казахстан), где Хачанов одержал победу со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 6:4.
«Ролан Гаррос» проводится с 25 мая по 8 июня. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас.
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