Федерер — о чествовании Надаля: я чуть не заплакал. Это был невероятный момент для всех

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер эмоционально высказался о чествовании легендарного испанца Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос». На мероприятии также присутствовали серб Новак Джокович и британец Энди Маррей.

«Я чуть не заплакал, когда приветствовал Рафу. Когда мы шли к корту, это был самый эмоциональный момент для меня. Дорога казалась вечной, когда смотрел весь стадион. Это был невероятный момент для Новака, Энди и для меня», — приводит слова Федерера L'Équipe.

Рафаэль Надаль является рекордсменом по количеству побед на Открытом чемпионате Франции. Всего за свою карьеру Надаль выиграл 92 титула, в том числе 22 раза побеждал на турнирах «Большого шлема».