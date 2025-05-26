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Маяр Шериф — Людмила Самсонова: онлайн-трансляция первого круга «Ролан Гаррос» — 2025

Маяр Шериф — Людмила Самсонова: онлайн-трансляция первого круга «Ролан Гаррос» — 2025
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Сегодня, 26 мая, продолжается «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде. В рамках второго игрового дня состоится матч 84-й ракетки мира египетской теннисистки Маяр Шериф и россиянки Людмилы Самсоновой, занимающей 18-ю строчку мирового рейтинга WTA.

Начало поединка запланировано на 13:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2025, понедельник. 13:30 МСК
Маяр Шериф Ахмед Шериф
Египет
Маяр Шериф Ахмед Шериф
М. Шериф
Не начался
1 2 3
         
         
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Самсонова ведёт 1-0 по личным встречам. Она выиграла со счётом 7:6 (7:2), 6:4 в первом круге Аделаиды-2022 (хард).

«Ролан Гаррос» пройдёт с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.

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