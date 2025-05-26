«Ей нужно перезагрузиться». Крис Эверт — об игре Иги Швёнтек в сезоне-2025

Бывшая теннисистка, 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» американка Крис Эверт высказала мнение о том, с какими трудностями пришлось столкнуться польке Иге Швёнтек в сезоне-2025.

«В это же время в прошлом году она была первой ракеткой мира, доминировала на грунте, выиграла «Ролан Гаррос». С тех пор она не выиграла ни одного титула, и это давит на неё, у неё действительно тяжело сейчас на душе.

Она играет с большим напряжением, и это видно — больше эмоций. Она как будто немного потеряла свою игру по пути, у неё есть проблемы, и ей нужно перезагрузиться и разобраться во всём этом», – сказала Эверт в интервью TNT Sports.

Напомним, Ига Швёнтек является действующей чемпионкой «Ролан Гаррос». В матче первого круга розыгрыша турнира этого года она сыграет со словачкой Ребеккой Шрамковой.