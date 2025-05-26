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Крис Эверт назвала фаворитов «Ролан Гаррос» — 2025 в турнире женщин

Крис Эверт назвала фаворитов «Ролан Гаррос» — 2025 в турнире женщин
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Бывшая теннисистка, 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» американка Крис Эверт высказала мнение о том, кто является претендентом на победу в женском одиночном разряде «Ролан Гаррос» — 2025.

– Давайте поговорим о том, кто главный претендент на победу у женщин. Кто в вашем списке?
– Это не одна, а сразу пять теннисисток. Это Ига Швёнтек, побеждавшая здесь четыре раза. Арина Соболенко, которая учится играть на грунте всё лучше и лучше. Кори Гауфф, она нашла наконец-то свою игру и выглядит очень неплохо. Конечно же, Жасмин Паолини, которая одержала победу в Риме. И, может, это будет звучать удивительно, но я бы добавила ещё сюда Мэдисон Киз, которая победила на Australian Open. Думаю, не стоит списывать её со счетов, – сказала Эверт в интервью TNT Sports.

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой турнира является полька Ига Швёнтек.

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