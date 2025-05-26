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Рублёв — о соперниках: подружимся — хорошо. Если нет — тоже неплохо

Рублёв — о соперниках: подружимся — хорошо. Если нет — тоже неплохо
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15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв оценил значимость своей команды в преддверии «Ролан Гаррос» — 2025, а также высказал мнение об общении с соперниками.

«Каждый, кто сейчас работает вместе со мной в команде, будет здесь на турнире. Для меня не очень принципиально, чтобы все были на турнире и поддерживали меня. Это крупный турнир. Турнир «Большого шлема». Вся команда работает и принимает в этом участие. Поэтому, как мне кажется, это само собой разумеется, что все будут. Это правильно. Это уважение друг к другу. Мы делаем вместе большую работу.

Важно ли, что о тебе думают соперники? Наверное, нет. Только с точки зрения порядочности и воспитания это хорошо. С кем-то в туре могут сложиться хорошие отношения, с кем-то можем не общаться. Подружимся – хорошо. Если нет – тоже неплохо», — приводит слова Рублёва «Советский спорт».

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