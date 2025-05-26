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«От всего сердца». Надаль поблагодарил Джоковича, Федерера и Маррея за присутствие на «РГ»

«От всего сердца». Надаль поблагодарил Джоковича, Федерера и Маррея за присутствие на «РГ»
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль обратился к сербу Новаку Джоковичу, швейцарцу Роджеру Федереру и британцу Энди Маррею.

Вчера, 25 мая, прошло чествование Надаля на главном корте «Ролан Гаррос», турнире, который испанец выигрывал 14 раз. Джокович, Федерер и Маррей вышли на корт поддержать Рафаэля. Напомним, Надаль провёл последний матч в ноябре 2024 года в рамках Кубка Дэвиса.

«Спасибо, ребята. От всего сердца», — написал Надаль на личной странице в соцсетях, добавив эмодзи «поцелуй».

Рафаэль Надаль является рекордсменом по количеству побед на Открытом чемпионате Франции (14). Всего за свою карьеру Надаль выиграл 92 титула, в том числе 22 раза побеждал на турнирах «Большого шлема».

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