«От всего сердца». Надаль поблагодарил Джоковича, Федерера и Маррея за присутствие на «РГ»

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль обратился к сербу Новаку Джоковичу, швейцарцу Роджеру Федереру и британцу Энди Маррею.

Вчера, 25 мая, прошло чествование Надаля на главном корте «Ролан Гаррос», турнире, который испанец выигрывал 14 раз. Джокович, Федерер и Маррей вышли на корт поддержать Рафаэля. Напомним, Надаль провёл последний матч в ноябре 2024 года в рамках Кубка Дэвиса.

«Спасибо, ребята. От всего сердца», — написал Надаль на личной странице в соцсетях, добавив эмодзи «поцелуй».

Рафаэль Надаль является рекордсменом по количеству побед на Открытом чемпионате Франции (14). Всего за свою карьеру Надаль выиграл 92 титула, в том числе 22 раза побеждал на турнирах «Большого шлема».