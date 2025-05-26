«Стараюсь держать ожидания на минимуме». Паолини — о защите финала на «РГ»-2025

Четвёртая ракетка мира итальянка Жасмин Паолини рассказала, как она относится к защите очков за финал на «Ролан Гаррос» – 2024.

«Финал прошлого года не меняет для меня ничего в плане восприятия, но, конечно, это особенное чувство. Сейчас я просто стараюсь держать ожидания на минимуме — предпочитаю концентрироваться только на следующем матче и ни на чём больше. Иногда это работает, а иногда нет. Но цель остаётся одной — думать только о настоящем, о том, что ждёт в ближайшем поединке», – сказала Паолини на пресс-конференции после матча первого круга Открытого чемпионата Франции — 2025.

Напомним, в финале «Ролан Гаррос» — 2024 Жасмин Паолини уступила польке Иге Швёнтек со счётом 2:6, 1:6.