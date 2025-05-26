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Джессика Бузас Манейро — Эмма Наварро, результат матча 26 мая 2025, счет 2:0, 1-й круг Ролан Гаррос

Девятая ракетка мира Наварро проиграла в первом круге «Ролан Гаррос», взяв лишь один гейм
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Девятый номер рейтинга WTA американская теннисистка Эмма Наварро потерпела разгромное поражение в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025. Она проиграла 68-й ракетке мира испанке Джессике Бузас Манейро со счётом 0:6, 1:6. Отметим, что представительница Испании подавала на двойную «баранку», но Наварро удалось сделать один брейк.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2025, понедельник. 12:10 МСК
Джессика Бузас Манейро
68
Испания
Джессика Бузас Манейро
Д. Бузас Манейро
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		1
         
Эмма Наварро
9
США
Эмма Наварро
Э. Наварро

Матч продолжался 58 минут. За это время Наварро не выполнила подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт. На счету Бузас Манейро ни одного эйса, две двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 15.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции Бузас Манейро сыграет с победительницей матча между француженкой Диан Парри и американкой Робин Монтгомери.

Календарь "Ролан Гаррос" - 2025 (ж)
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