Девятая ракетка мира Наварро проиграла в первом круге «Ролан Гаррос», взяв лишь один гейм
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Девятый номер рейтинга WTA американская теннисистка Эмма Наварро потерпела разгромное поражение в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025. Она проиграла 68-й ракетке мира испанке Джессике Бузас Манейро со счётом 0:6, 1:6. Отметим, что представительница Испании подавала на двойную «баранку», но Наварро удалось сделать один брейк.
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2025, понедельник. 12:10 МСК
68
Джессика Бузас Манейро
Д. Бузас Манейро
Окончен
2 : 0
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9
Эмма Наварро
Э. Наварро
Матч продолжался 58 минут. За это время Наварро не выполнила подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт. На счету Бузас Манейро ни одного эйса, две двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 15.
Во втором круге Открытого чемпионата Франции Бузас Манейро сыграет с победительницей матча между француженкой Диан Парри и американкой Робин Монтгомери.
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