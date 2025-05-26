Девятая ракетка мира Наварро проиграла в первом круге «Ролан Гаррос», взяв лишь один гейм

Девятый номер рейтинга WTA американская теннисистка Эмма Наварро потерпела разгромное поражение в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025. Она проиграла 68-й ракетке мира испанке Джессике Бузас Манейро со счётом 0:6, 1:6. Отметим, что представительница Испании подавала на двойную «баранку», но Наварро удалось сделать один брейк.

Матч продолжался 58 минут. За это время Наварро не выполнила подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт. На счету Бузас Манейро ни одного эйса, две двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 15.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции Бузас Манейро сыграет с победительницей матча между француженкой Диан Парри и американкой Робин Монтгомери.