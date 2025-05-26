Паолини: надеюсь, те, кто выходит против меня, думают: «Сегодня будет тяжело»

Четвёртая ракетка мира итальянка Жасмин Паолини рассказала, считает ли она свою текущую форму в лучшем состоянии, чем в 2024 году.

«Наверное, этот вопрос стоит задать моим соперницам. Возможно, да, я играю лучше, чем в прошлом году. Хотя я прекрасно помню, какой потрясающий у меня был сезон в 2024-м. Думаю, тогда я подходила к этому турниру с лучшими результатами — или, по крайней мере, была более стабильной. В любом случае здесь каждый матч тяжёлый — в этом и суть турнира «Большого шлема», ведь каждая соперница — серьёзное испытание. Надеюсь, те, кто выходит против меня, думают: «Сегодня будет тяжело». Хотя… не знаю, у меня нет такого ощущения», – сказала Паолини на пресс-конференции после матча первого круга Открытого чемпионата Франции — 2025.

В 2024 году Паолини дважды выходила в финалы турниров «Большого шлема» («Ролан Гаррос» и Уимблдон), стала олимпийской чемпионкой Парижа-2024 в парном разряде с Сарой Эррани, а также победила на турнире WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).