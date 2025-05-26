Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Паолини — о прогрессе в сезоне: очень важно постоянно играть хорошо

Паолини — о прогрессе в сезоне: очень важно постоянно играть хорошо
Комментарии

Четвёртая ракетка мира итальянка Жасмин Паолини рассказала, что ей удалось улучшить в игре в сезоне-2025.

«Сложный вопрос, ведь мы всегда работаем над улучшениями. Стараемся выкладываться в каждом матче, но это непросто. В прошлом году я приехала на «Ролан Гаррос» после более стабильного отрезка сезона. Думаю, именно стабильность — один из ключевых факторов, который позволяет держаться на высоком уровне. Очень важно постоянно играть хорошо», – сказала Паолини на пресс-конференции после матча первого круга Открытого чемпионата Франции — 2025.

Во втором круге «Ролан Гаррос» — 2025 Жасмин Паолини сыграет с победительницей встречи между австралийками Айлой Томлянович и Майей Джойнт.

Материалы по теме
Паолини: надеюсь, те, кто выходит против меня, думают: «Сегодня будет тяжело»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android