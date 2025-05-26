Паолини — о прогрессе в сезоне: очень важно постоянно играть хорошо

Четвёртая ракетка мира итальянка Жасмин Паолини рассказала, что ей удалось улучшить в игре в сезоне-2025.

«Сложный вопрос, ведь мы всегда работаем над улучшениями. Стараемся выкладываться в каждом матче, но это непросто. В прошлом году я приехала на «Ролан Гаррос» после более стабильного отрезка сезона. Думаю, именно стабильность — один из ключевых факторов, который позволяет держаться на высоком уровне. Очень важно постоянно играть хорошо», – сказала Паолини на пресс-конференции после матча первого круга Открытого чемпионата Франции — 2025.

Во втором круге «Ролан Гаррос» — 2025 Жасмин Паолини сыграет с победительницей встречи между австралийками Айлой Томлянович и Майей Джойнт.