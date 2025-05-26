Вероника Кудерметова вышла во второй круг «Ролан Гаррос» — 2025, победив Томову
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46-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова успешно стартовала на «Ролан Гаррос» — 2025. В первом круге она одержала победу над представительницей Болгарии Викторией Томовой (64-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:1.
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2025, понедельник. 12:10 МСК
46
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 0
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64
Виктория Томова
В. Томова
Матч продолжался 1 час 34 минуты. За это время Кудерметова выполнила шесть подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 11. На счету Томовой ни одного эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.
Во втором круге Открытого чемпионата Франции Вероника Кудерметова сыграет с победительницей матча Барбора Крейчикова (Чехия) — Татьяна Мария (Германия).
Комментарии
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