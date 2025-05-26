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Вероника Кудерметова — Виктория Томова, результат матча 26 мая 2025, счет 2:0, 1-й круг Ролан Гаррос

Вероника Кудерметова вышла во второй круг «Ролан Гаррос» — 2025, победив Томову
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46-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова успешно стартовала на «Ролан Гаррос» — 2025. В первом круге она одержала победу над представительницей Болгарии Викторией Томовой (64-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:1.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2025, понедельник. 12:10 МСК
Вероника Кудерметова
46
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		1
         
Виктория Томова
64
Болгария
Виктория Томова
В. Томова

Матч продолжался 1 час 34 минуты. За это время Кудерметова выполнила шесть подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 11. На счету Томовой ни одного эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции Вероника Кудерметова сыграет с победительницей матча Барбора Крейчикова (Чехия) — Татьяна Мария (Германия).

Календарь "Ролан Гаррос" - 2025 (ж)
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