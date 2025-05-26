Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Рыбакина — Хулия Риера, результат матча 26 мая 2025, счет 2:1, 1-й круг Ролан Гаррос

Елена Рыбакина с трудом одолела 202-ю ракетку мира на старте «Ролан Гаррос» — 2025
Комментарии

11-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла во второй круг «Ролан Гаррос» — 2025. На старте соревнований она одержала непростую победу над представительницей Аргентины Хулией Риерой (202-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 4:6, 6:4.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2025, понедельник. 12:10 МСК
Елена Рыбакина
11
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
1 		6 4
         
Хулия Риера
202
Аргентина
Хулия Риера
Х. Риера

Матч продолжался 1 час 47 минут. За это время Рыбакина выполнила семь подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12. На счету Риеры четыре эйса, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции Елена Рыбакина сыграет с американской спортсменкой Ивой Йович.

Календарь "Ролан Гаррос" - 2025 (ж)
Сетка "Ролан Гаррос" - 2025 (ж)
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android