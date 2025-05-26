Елена Рыбакина с трудом одолела 202-ю ракетку мира на старте «Ролан Гаррос» — 2025
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11-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла во второй круг «Ролан Гаррос» — 2025. На старте соревнований она одержала непростую победу над представительницей Аргентины Хулией Риерой (202-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 4:6, 6:4.
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2025, понедельник. 12:10 МСК
11
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 1
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202
Хулия Риера
Х. Риера
Матч продолжался 1 час 47 минут. За это время Рыбакина выполнила семь подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12. На счету Риеры четыре эйса, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.
Во втором круге Открытого чемпионата Франции Елена Рыбакина сыграет с американской спортсменкой Ивой Йович.
Комментарии
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