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«Лет через 30». Рафаэль Надаль — о повторении его рекорда по титулам на «Ролан Гаррос»

«Лет через 30». Рафаэль Надаль — о повторении его рекорда по титулам на «Ролан Гаррос»
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль ответил на вопрос, возможно ли повторить его рекорд по победам на «Ролан Гаррос». За свою карьеру он выиграл Открытый чемпионат Франции 14 раз.

«Я всегда говорил то же самое. Знаю, что это будет сложно, честно говоря. Я не считаю себя кем-то очень-очень особенным. Придёт другой, и он тоже добьётся этого. Для этого многие факторы должны сложиться в вашу пользу.

Нужна долгая карьера, не может быть много травм. Я снимался здесь только один раз в 2016 году. Не может быть очень-очень плохих дней. Также нужна удача, чтобы выиграть 14 турниров «Большого шлема» в одном и том же месте здесь, на «Ролан Гаррос». Когда-нибудь это может случиться, но через некоторое время. По крайней мере, хотя бы лет через 30», — сказал Надаль на пресс-конференции.

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