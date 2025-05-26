Каспер Рууд прошёл во второй круг «Ролан Гаррос»

Восьмая ракетка мира норвежец Каспер Рууд вышел во второй круг «Ролан Гаррос» — 2025, одержав победу над испанцем Альбертом Рамос-Виньоласом (251-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4, 6:2.

Теннисисты провели на корте 2 часа 8 минут. Рууд за время матча смог сделать семь подач навылет, допустив при этом три двойные ошибки и реализовав 5/11 брейк-пойнтов. Альберто Рамос-Виньолас сделал за игру три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции Каспер Рууд сыграет с португальским теннисистом Нуну Боржешем.

«Ролан Гаррос» — 2025 проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас.