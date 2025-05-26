Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Каспер Рууд — Альберто Рамос-Виньолас, результат матча 26 мая 2025, счет 6:3, 6:4, 6:2, 1-й круг Ролан Гаррос

Каспер Рууд прошёл во второй круг «Ролан Гаррос»
Комментарии

Восьмая ракетка мира норвежец Каспер Рууд вышел во второй круг «Ролан Гаррос» — 2025, одержав победу над испанцем Альбертом Рамос-Виньоласом (251-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4, 6:2.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
26 мая 2025, понедельник. 12:10 МСК
Каспер Рууд
8
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
3 		4 2
             
Альберт Рамос-Виньолас
251
Испания
Альберт Рамос-Виньолас
А. Рамос-Виньолас

Теннисисты провели на корте 2 часа 8 минут. Рууд за время матча смог сделать семь подач навылет, допустив при этом три двойные ошибки и реализовав 5/11 брейк-пойнтов. Альберто Рамос-Виньолас сделал за игру три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции Каспер Рууд сыграет с португальским теннисистом Нуну Боржешем.

«Ролан Гаррос» — 2025 проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас.

Сетка "Ролан Гаррос-2025" (м)
Календарь "Ролан Гаррос"-2025 (м)
Материалы по теме
Каспер Рууд: тренировался с Синнером перед «РГ». Через 15 минут он лидировал со счётом 4:0
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android