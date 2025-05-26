Алькарас — Цеппьери: испанец выиграл первый сет первого круга «Ролан Гаррос»
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Сегодня, 26 мая, на Открытом чемпионате Франции проходят матчи первого круга в мужском одиночном разряде. Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас встречается с итальянцем Джулио Цеппьери (310-й номер рейтинга). После первого сета счёт 6:3 в пользу испанского теннисиста.
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
26 мая 2025, понедельник. 13:35 МСК
310
Джулио Цеппьери
Д. Цеппьери
2-й сет
0 : 1
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|4
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|4
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|5
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
В рамках первого сета Алькарас сделал одну подачу навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх. Цеппьери смог сделать за сет три эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из двух.
Отркытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас.
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