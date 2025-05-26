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Елена Рыбакина, «Ролан Гаррос» — 2025: результаты матчей на 26 мая, следующая соперница, путь к титулу

Елена Рыбакина, «Ролан Гаррос» — 2025: результаты матчей на 26 мая, следующая соперница
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В эти дни проходит основная сетка женского одиночного разряда на Открытом чемпионате Франции — 2025 по теннису. «Чемпионат» публикует результаты матчей и возможный турнирный путь до титула чемпионки Уимблдона-2022, 11-й ракетки мира казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной.

Проведённые матчи Елены Рыбакиной на «Ролан Гаррос» — 2025:

Следующий матч Елены Рыбакиной на «Ролан Гаррос» — 2025:

  • 2-й круг: Ива Йович (США).

Возможная сетка Елены Рыбакиной на «Ролан Гаррос» — 2025:

  • 3-й круг: Елена Остапенко (Латвия);
  • 4-й круг: Ига Швёнтек (Польша);
  • 1/4 финала: Жасмин Паолини (Италия);
  • полуфинал: Арина Соболенко (Беларусь);
  • финал: Кори Гауфф (США).

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.

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