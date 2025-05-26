Ига Швёнтек уверенно вышла во второй круг «Ролан Гаррос» — 2025, где защищает титул
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Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек успешно стартовала на «Ролан Гаррос» — 2025. В первом круге она победила словачку Ребекку Шрамкову (42-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3.
Напомним, Ига Швёнтек — действующая чемпионка Открытого чемпионата Франции. Она выиграла три титула подряд.
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2025, понедельник. 13:10 МСК
42
Ребекка Шрамкова
Р. Шрамкова
Окончен
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Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Матч продолжался 1 час 26 минут. За это время Швёнтек выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Шрамковой пять эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт.
Во втором круге «Ролан Гаррос» Ига Швёнтек сыграет с победительницей матча Эмма Радукану (Великобритания) — Ван Синьюй (Китай).
Комментарии
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