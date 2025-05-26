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Ребекка Шрамкова — Ига Швёнтек, результат матча 26 мая 2025, счет 0:2, 1-й круг Ролан Гаррос

Ига Швёнтек уверенно вышла во второй круг «Ролан Гаррос» — 2025, где защищает титул
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Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек успешно стартовала на «Ролан Гаррос» — 2025. В первом круге она победила словачку Ребекку Шрамкову (42-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3.

Напомним, Ига Швёнтек — действующая чемпионка Открытого чемпионата Франции. Она выиграла три титула подряд.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2025, понедельник. 13:10 МСК
Ребекка Шрамкова
42
Словакия
Ребекка Шрамкова
Р. Шрамкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Ига Швёнтек
5
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Матч продолжался 1 час 26 минут. За это время Швёнтек выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Шрамковой пять эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Ига Швёнтек сыграет с победительницей матча Эмма Радукану (Великобритания) — Ван Синьюй (Китай).

Календарь "Ролан Гаррос" - 2025 (ж)
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