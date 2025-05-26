Диана Шнайдер, «Ролан Гаррос» — 2025: результаты матчей на 26 мая, следующая соперница
В эти дни проходит основная сетка женского одиночного разряда на Открытом чемпионате Франции — 2025 по теннису. «Чемпионат» публикует результаты матчей и возможный турнирный путь до титула 12-й ракетки мира российской теннисистки Дианы Шнайдер.
Проведённые матчи Дианы Шнайдер на «Ролан Гаррос» — 2025:
- 1-й круг: Диана Шнайдер — Анастасия Соболева (Украина) — 7:6, 6:2.
Следующий матч Дианы Шнайдер на «Ролан Гаррос» — 2025:
- 2-й круг: Даяна Ястремская (Украина).
Возможная сетка Дианы Шнайдер на «Ролан Гаррос» — 2025:
- 3-й круг: Людмила Самсонова (Россия);
- 4-й круг: Чжэн Циньвэнь (Китай);
- 1/4 финала: Арина Соболенко (Беларусь);
- полуфинал: Жасмин Паолини (Италия);
- финал: Кори Гауфф (США).
«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.
Материалы по теме
Комментарии