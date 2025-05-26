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Диана Шнайдер, «Ролан Гаррос» — 2025: результаты матчей на 26 мая, следующая соперница, путь к титулу

Диана Шнайдер, «Ролан Гаррос» — 2025: результаты матчей на 26 мая, следующая соперница
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В эти дни проходит основная сетка женского одиночного разряда на Открытом чемпионате Франции — 2025 по теннису. «Чемпионат» публикует результаты матчей и возможный турнирный путь до титула 12-й ракетки мира российской теннисистки Дианы Шнайдер.

Проведённые матчи Дианы Шнайдер на «Ролан Гаррос» — 2025:

Следующий матч Дианы Шнайдер на «Ролан Гаррос» — 2025:

  • 2-й круг: Даяна Ястремская (Украина). 

Возможная сетка Дианы Шнайдер на «Ролан Гаррос» — 2025:

  • 3-й круг: Людмила Самсонова (Россия);
  • 4-й круг: Чжэн Циньвэнь (Китай);
  • 1/4 финала: Арина Соболенко (Беларусь);
  • полуфинал: Жасмин Паолини (Италия);
  • финал: Кори Гауфф (США).

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.

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