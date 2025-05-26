Эмма Радукану вышла во второй круг «Ролан Гаррос» — 2025, где сыграет с Игой Швёнтек
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Чемпионка US Open — 2021, 41-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану успешно стартовала на «Ролан Гаррос» — 2025. В первом круге она обыграла китаянку Ван Синьюй (43-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 4:6, 6:3.
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2025, понедельник. 12:10 МСК
41
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
2 : 1
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43
Ван Синьюй
В. Синьюй
Матч продолжался 2 часа 43 минуты. За это время Радукану не выполнила подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 9 брейк-пойнтов из 17. На счету Синьюй четыре эйса, восемь двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 15.
Во втором круге Открытого чемпионата Франции Эмма Радукану сыграет с пятикратной победительницы турниров «Большого шлема» полькой Игой Швёнтек.
Комментарии
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