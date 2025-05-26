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Эмма Радукану — Ван Синьюй, результат матча 26 мая 2025, счет 2:1, 1-й круг Ролан Гаррос

Эмма Радукану вышла во второй круг «Ролан Гаррос» — 2025, где сыграет с Игой Швёнтек
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Чемпионка US Open — 2021, 41-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану успешно стартовала на «Ролан Гаррос» — 2025. В первом круге она обыграла китаянку Ван Синьюй (43-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 4:6, 6:3.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2025, понедельник. 12:10 МСК
Эмма Радукану
41
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		4 6
5 		6 3
         
Ван Синьюй
43
Китай
Ван Синьюй
В. Синьюй

Матч продолжался 2 часа 43 минуты. За это время Радукану не выполнила подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 9 брейк-пойнтов из 17. На счету Синьюй четыре эйса, восемь двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 15.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции Эмма Радукану сыграет с пятикратной победительницы турниров «Большого шлема» полькой Игой Швёнтек.

Календарь "Ролан Гаррос" - 2025 (ж)
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