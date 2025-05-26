Алькарас — Цеппьери: испанец выиграл второй сет первого круга «Ролан Гаррос»
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Сегодня, 26 мая, на Открытом чемпионате Франции проходят матчи первого круга в мужском одиночном разряде. Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас встречается с итальянцем Джулио Цеппьери (310-й номер рейтинга). После второго сета счёт в матче 6:3, 6:4 в пользу испанского теннисиста.
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
26 мая 2025, понедельник. 13:35 МСК
310
Джулио Цеппьери
Д. Цеппьери
Окончен
0 : 3
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|6
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
В рамках второй партии Алькарас не сделал ни одной подачи навылет и провёл её без двойных ошибок, реализовав по ходу сета один брейк-пойнт из двух. Цеппьери смог сделать за сет три эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта в партии.
Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас.
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