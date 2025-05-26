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«Это как его задний двор». Рууд — о матчах с Надалем на «Ролан Гаррос»

«Это как его задний двор». Рууд — о матчах с Надалем на «Ролан Гаррос»
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Восьмая ракетка мира норвежец Каспер Рууд рассказал, в чём заключались особенности игры с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» испанцем Рафаэлем Надалем в финале «Ролан Гаррос» – 2022.

— Ты играл финал с Рафаэлем Надалем на «Ролан Гаррос». Почему так трудно играть против него именно здесь?
– Корт имени Филиппа Шатрье — это как его задний двор. Когда выходишь туда, он может делать с тобой что угодно. Он может играть, как ему хочется. Вчера, когда на корте появилось его именное табло, это был очень красивый момент. Это как бы доказало всем: это его территория. Его рекорд здесь простоит ещё много-много лет, если вообще когда-нибудь будет побит. 14 побед в финалах. 14 титулов. Это просто невероятно. Даже не знаю, как описать, насколько это безумно. Это был очень крутой момент. Я не смог посмотреть вживую, но следил за всем по телевизору. Это было очень эмоционально, – сказал Рууд в интервью на корте после матча первого круга «Ролан Гаррос».

В финале «Ролан Гаррос» — 2022 Рафаэль Надаль обыграл Каспера Рууда со счётом 6:3, 6:3, 6:0 и в 14-й раз стал чемпионом турнира.

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