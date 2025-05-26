Швёнтек — о чествовании Надаля: приятно, что он проявляет эмоции. Показывает, что человек

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о церемонии чествования 22-кратного чемпиона мэйджоров испанца Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос».

«Когда видишь, как Рафа плачет, сам становишься более эмоциональным. Приятно, что он проявляет эмоции. Он показывает нам, что он человек. Мне очень понравилось то, что сделал «Ролан Гаррос». Особенно след [на корте Филиппа Шатрье]. Рафа заслуживает этого и даже больше», — сказала Швёнтек в интервью на корте после матча.

Во время церемонии организаторы продемонстрировали след стопы Рафаэля Надаля, который останется навсегда на центральном корте «Ролан Гаррос».