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Карлос Алькарас — Джулио Цеппьери, результат матча 26 мая 2025, счет 6:3, 6:4, 6:2, 1-й круг Ролан Гаррос

Алькарас вышел во второй круг «Ролан Гаррос» — 2025
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Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции, обыграв итальянца Джулио Цеппьери (306-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4, 6:2.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
26 мая 2025, понедельник. 13:35 МСК
Джулио Цеппьери
310
Италия
Джулио Цеппьери
Д. Цеппьери
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		4 2
6 		6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Теннисисты провели на корте 1 час 58 минут. За время игры Алькарас сделал три подачи навылет и допустил четыре двойные ошибки, реализовав при этом четыре брейк-пойнта из восьми. Цеппьери сделал четыре эйса за матч, не допустил ни одной двойной ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из трёх.

Во втором круге «Ролан Гаррос» – 2025 Карлос Алькарас сыграет с венгром Фабианом Марожаном.

Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом турнира является Карлос Алькарас.

Сетка "Ролан Гаррос"-2025 (м)
Календарь "Ролан Гаррос"-2025 (м)
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