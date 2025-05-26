Алькарас вышел во второй круг «Ролан Гаррос» — 2025

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции, обыграв итальянца Джулио Цеппьери (306-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4, 6:2.

Теннисисты провели на корте 1 час 58 минут. За время игры Алькарас сделал три подачи навылет и допустил четыре двойные ошибки, реализовав при этом четыре брейк-пойнта из восьми. Цеппьери сделал четыре эйса за матч, не допустил ни одной двойной ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из трёх.

Во втором круге «Ролан Гаррос» – 2025 Карлос Алькарас сыграет с венгром Фабианом Марожаном.

Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом турнира является Карлос Алькарас.