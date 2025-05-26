Людмила Самсонова с победы стартовала на «Ролан Гаррос» — 2025
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18-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова вышла во второй круг «Ролан Гаррос» — 2025. На старте соревнований она обыграла представительницу Египта Маяр Шериф (84-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:3), 6:1.
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2025, понедельник. 14:05 МСК
84
Маяр Шериф Ахмед Шериф
М. Шериф
Окончен
0 : 2
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18
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Матч продолжался 1 час 49 минут. За это время Самсонова выполнила две подачи навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти. На счету Шериф один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.
Во втором круге Открытого чемпионата Франции Людмила Самсонова сыграет с испанской теннисисткой Лейре Ромеро Гормас (150-я ракетка мира).
Комментарии
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