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Маяр Шериф — Людмила Самсонова, результат матча 26 мая 2025, счет 0:2, 1-й круг Ролан Гаррос

Людмила Самсонова с победы стартовала на «Ролан Гаррос» — 2025
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18-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова вышла во второй круг «Ролан Гаррос» — 2025. На старте соревнований она обыграла представительницу Египта Маяр Шериф (84-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:3), 6:1.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2025, понедельник. 14:05 МСК
Маяр Шериф Ахмед Шериф
84
Египет
Маяр Шериф Ахмед Шериф
М. Шериф
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		2
7 7 		6
         
Людмила Самсонова
18
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Матч продолжался 1 час 49 минут. За это время Самсонова выполнила две подачи навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти. На счету Шериф один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции Людмила Самсонова сыграет с испанской теннисисткой Лейре Ромеро Гормас (150-я ракетка мира).

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