«Всегда говорю ему, что я — картошка». Надаль — об общении с сыном

22-кратный чемпион турнира «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль поделился отношением к собственным достижениям и тому, как они отражаются в семейной жизни.

– Ты уже объяснил своему сыну, сколько ты всего выиграл, или, например, что за церемония чествования прошла на «Ролан Гаррос»?

– Я не надеюсь, что он это поймёт или будет знать, даже если он это видит. Я не тот человек и не тот отец, который станет это объяснять. Я вообще не привык говорить о себе — можете спросить у людей, которые рядом со мной. Когда я возвращаюсь домой, стараюсь вести себя нормально, не говорить о том, что получилось или не получилось, и уж тем более не внушать сыну, что его отец — какой-то феномен. Я всегда говорю ему, что я — картошка (смеётся). Это и есть правда.

Я не хочу, чтобы он видел во мне какого-то инопланетянина, потому что я и сам себя таким не считаю. Да, я был спортсменом, который вошёл в историю спорта благодаря своим достижениям — например, 14 побед на «Ролан Гаррос». И здесь нет смысла прикидываться скромным — цифры есть цифры. Но, кроме этого, мне совершенно не хочется, чтобы мой сын воспринимал меня именно так, – сказал Надаль на пресс-конференции после окончания торжественной церемонии чествования, организованной в его честь 25 мая на Открытом чемпионате Франции.