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Фото: наряд Наоми Осаки на «Ролан Гаррос» — 2025 в стиле японской сакуры

Фото: наряд Наоми Осаки на «Ролан Гаррос» — 2025 в стиле японской сакуры
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Победительница четырёх турниров «Большого шлема», 49-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака выступает на «Ролан Гаррос» — 2025 в наряде, выполненном в стиле розовой японской сакуры.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

«Мне очень нравится наряд, потому что я его сама разработала. Не знаю, почему Nike позволяет мне делать это. Я просила об этом на каждом турнире «Большого шлема». Но я думаю, что это очень мило. Я ещё сделала себе ногти в стиле сакуры», — сказала Осака на пресс-конференции в преддверии «Ролан Гаррос».

В эти минуты Осака играет в первом круге Открытого чемпионата Франции. Она забрала первый сет у испанки Паулы Бадосы на тай-брейке — 7:6 (7:1).

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