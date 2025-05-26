Алькарас: здорово иногда отключаться от тенниса и просто жить как обычный человек

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас рассказал о своей жизни вне корта и о том, как проводит время с семьёй

– Ваш документальный фильм потрясающий. Можете рассказать, какой у вас быт, когда вы дома с родителями? С братом?

– Всё довольно обычно. Как только я переступаю порог дома и оказываюсь с семьёй, я просто становлюсь собой. Карлосом Алькарасом – человеком, а не теннисистом. И это здорово — иногда отключаться от тенниса и просто жить своей жизнью как обычный человек. Это необходимо.



В этом документальном фильме я просто хотел показать себя таким, какой я есть на самом деле. Как я справляюсь с разными ситуациями — как в профессиональной, так и в личной жизни. Но после турниров для меня очень важно вернуться домой и почувствовать себя обычным парнем, чтобы немного перезагрузить голову перед следующими соревнованиями», – сказал Алькарас на корте после победы в стартовом матче на «Ролан Гаррос»-2025.