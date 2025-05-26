«Ролан Гаррос» — единственный ТБШ, где действующий чемпион не проигрывал в первом круге

Победа второй ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025 над итальянцем Джулио Цеппьери (6:3, 6:4, 6:2) укрепила впечатляющую статистику среди действующих победителей французского «Шлема».

За 53 года проведения Открытого чемпионата Франции действующий чемпион турнира в мужском одиночном разряде никогда не проигрывал в первом круге. «Ролан Гаррос» является единственным из четырёх турниров «Большого шлема», на котором эта статистика никогда не нарушалась.

Открытый чемпионат Франции — 2025 проходит с 25 мая по 8 июня. В прошлогоднем финале Карлос Алькарас победил немца Александра Зверева в пяти сетах — 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2