«Ролан Гаррос» — единственный ТБШ, где действующий чемпион не проигрывал в первом круге
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Победа второй ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025 над итальянцем Джулио Цеппьери (6:3, 6:4, 6:2) укрепила впечатляющую статистику среди действующих победителей французского «Шлема».
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
26 мая 2025, понедельник. 13:35 МСК
310
Джулио Цеппьери
Д. Цеппьери
Окончен
0 : 3
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2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
За 53 года проведения Открытого чемпионата Франции действующий чемпион турнира в мужском одиночном разряде никогда не проигрывал в первом круге. «Ролан Гаррос» является единственным из четырёх турниров «Большого шлема», на котором эта статистика никогда не нарушалась.
Открытый чемпионат Франции — 2025 проходит с 25 мая по 8 июня. В прошлогоднем финале Карлос Алькарас победил немца Александра Зверева в пяти сетах — 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2
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